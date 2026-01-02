26 найбільших банків України пройдуть стрес-тести у 2026 році

Фото: НБУ

Національний банк визначив особливості проведення оцінки стійкості банків у 2026 році. Вона передбачатиме перевірку 26 найбільших банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи, повідомив НБУ на своєму сайті.

Стрес-тестування передбачене для таких банків, як ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, ПроКредит Банк, Кредобанк, Правекс-Банк, ПУМБ, Південний, Таскомбанк, Універсал Банк, Банк Кредит Дніпро, ВСТ Банк, А-Банк, МТБ Банк, Львів, Ідея Банк, Акордбанк, Банк Альянс, Глобус та Радабанк.

Читайте також Мікрофінансові організації виграють у банків в споживчому кредитуванні. Тут нерівні умови

Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи та міститиме: оцінку якості активів (asset quality review – AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2026 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Стрес-тестування у 2026 році проходитимуть найбільші банки за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів й обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів; а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року.

Через воєнний стан НБУ спростив вимоги: банки оцінюватимуть кредити за воєнними правилами, не перевірятимуть списання проблемних активів, а звіти можна подавати без аудиторського висновку.

Результати оцінки стійкості банківської системи оприлюднять до 31 грудня 2026 року.

Відновлення щорічного стрес-тестування є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС у рамках програми Ukraine Facility.