26 найбільших банків України пройдуть стрес-тести у 2026 році
Національний банк визначив особливості проведення оцінки стійкості банків у 2026 році. Вона передбачатиме перевірку 26 найбільших банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи, повідомив НБУ на своєму сайті.
Стрес-тестування передбачене для таких банків, як ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, ПроКредит Банк, Кредобанк, Правекс-Банк, ПУМБ, Південний, Таскомбанк, Універсал Банк, Банк Кредит Дніпро, ВСТ Банк, А-Банк, МТБ Банк, Львів, Ідея Банк, Акордбанк, Банк Альянс, Глобус та Радабанк.
Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи та міститиме: оцінку якості активів (asset quality review – AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2026 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.
Стрес-тестування у 2026 році проходитимуть найбільші банки за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів й обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів; а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року.
Через воєнний стан НБУ спростив вимоги: банки оцінюватимуть кредити за воєнними правилами, не перевірятимуть списання проблемних активів, а звіти можна подавати без аудиторського висновку.
Результати оцінки стійкості банківської системи оприлюднять до 31 грудня 2026 року.
Відновлення щорічного стрес-тестування є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС у рамках програми Ukraine Facility.
- 29 грудня НБУ опублікував результати стрес-тестів за 2025 рік.
- За базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено для шести банків (Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів і Правекс-банк), а за несприятливим – додатково ще для трьох (Укрексімбанк, Сенс Банк, МТБ Банк).
