Замість того, щоб іти у банк, українці дедалі частіше беруть позики в мікрофінансових організаціях (МФО). За інформацією Опендатабот, за перший квартал 2025 року з МФО було укладено понад 2,17 млн договорів позики. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прикметно, що у портфелі МФО кількість довгострокових позик збільшилась у 15 разів. А частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш ніж уп'ятеро. Це може свідчити про те, що у сегменті споживчого кредитування МФО починають забирати собі частку банків.

Водночас за останній рік загальна сума боргу українців перед МФО зросла удвічі: з 11,85 млрд грн у першому кварталі 2024 року до 24,3 млрд грн у першому кварталі 2025 року.

LIGA.net розібрала ситуацію на ринку і з’ясувала, чим МФО приваблюють позичальників, які мають переваги перед банками, чому NPL (обсяг непрацюючих кредитів) мікрокредитних організацій зростає, тоді як у банків падає, і чи бачить Нацбанк і експерти ринку в цьому якусь загрозу.