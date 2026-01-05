Зеленський продовжив перезавантаження керівництва НКЦПФР: нові звільнення

Шляхов і Бойко пішли з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Президент Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) – Ярослава Шляхова і Юрія Бойка. Про це повідомляється в указах №11 і №12 від 5 січня.

Шляхов і Бойко були призначені на посаду 1 квітня 2021 року.

Вони написали заяви про звільнення на початку грудня, повідомляла Економічна правда.

31 грудня Зеленський достроково звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова, призначивши замість нього Олексія Семенюка.