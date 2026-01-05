Зеленский продолжил перезагрузку руководства НКЦБФР: новые увольнения

Шляхов и Бойко ушли из Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский уволил двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – Ярослава Шляхова и Юрия Бойко. Об этом сообщается в указах №11 и №12 от 5 января.

Шляхов и Бойко были назначены на должность 1 апреля 2021 года.

Они подали заявления об увольнении в начале декабря, писала Экономическая правда.

31 декабря Зеленский досрочно уволил главу НКЦБФР Руслана Магомедова, назначив вместо него Алексея Семенюка.