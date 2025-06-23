Вместо того чтобы идти в банк, украинцы все чаще обращаются за займами в микрофинансовые организации (МФО). По информации Опендатабот, за первый квартал 2025 года с МФО было заключено более 2,17 млн договоров займа. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Примечательно, что в портфеле МФО количество долгосрочных ссуд увеличилось в 15 раз. А доля кредитов сроком от 32 до 92 дней – уменьшилась более, чем в 5 раз. Это может свидетельствовать о том, что в сегменте потребительского кредитования МФО начинают забирать себе долю банков.

В то же время, за последний год общая сумма долга украинцев перед МФО выросла вдвое: с 11,85 млрд грн в первом квартале 2024 года до 24,3 млрд грн в первом квартале 2025 года.

LIGA.net разобрала ситуацию на рынке и выяснила, чем МФО привлекают заемщиков, имеющих преимущества перед банками, почему NPL (объем неработающих кредитов) микрокредитных организаций растет, тогда как у банков падает, и видят ли Нацбанк и эксперты рынка в этом какую-то угрозу.