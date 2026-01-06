Естонська компанія анонсувала створення в Україні цифрового банку
Естонська банківська група Iute Group планує створити в Україні новий цифровий банк на базі збанкрутілого РВС Банку, повідомила її пресслужба в вівторок.
Iute розраховує до кінця січня отримати дозвіл Національного банку України на придбання створеного замість РВС Банку ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк".
Новий банк працюватиме під назвою IuteBank.
"Завершення цієї угоди дозволить нам вийти на український ринок і додати до групи перший повністю цифровий банк, що працюватиме під нашим брендом і не матиме жодного "спадку" минулих систем чи практик. IuteBank створюється з нуля: ми купуємо перехідну структуру з банківською ліцензією, ретельно відібраними активами та відповідними депозитними зобов’язаннями, що походять від RWS Bank", – сказав генеральний директор Iute Group Тармо Сілд.
За його словами, такий підхід забезпечить невеликий початковий баланс банку – до 10 мільйонів євро.
Очолить IuteBank український банкір Артур Муравицький з понад 22-річним стажем у фінансовому секторі (колишній заступник голови правління ТАСкомбанку і колишній голова правління Фінанс Банку).
"Протягом першого року фокус буде на запуску цифрового застосунку та ключових фінансових продуктів із початком залучення клієнтів. Наступний етап зосередиться на масштабуванні бізнесу – зростанні обсягів та розширенні продуктової пропозиції", – зазначив Муравицький.
Iute Group встановила для себе внутрішній поріг інвестування в Україну у 15 мільйонів євро до досягнення певних показників доходності та прибутковості й до завершення війни. Очікуваний чистий збиток банку у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро.
- РВС Банк, створений у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку, контролювався групою UBG, що пов’язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком. Станом на початок 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. Частка РВС Банку на ринку становила 0,04%.
- За даними фінансової звітності, за дев’ять місяців 2025 року фінустанова зазнала збитку понад 200 млн грн. Власний капітал скоротився майже удвічі, а активи впали з 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблеми проявилися ще наприкінці 2024 року, коли банк почав швидко втрачати кредитний і депозитний портфелі.
