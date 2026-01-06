Естонська компанія анонсувала створення в Україні цифрового банку
Естонська банківська група Iute Group планує створити в Україні новий цифровий банк на базі збанкрутілого РВС Банку, повідомила її пресслужба в вівторок.

Iute розраховує до кінця січня отримати дозвіл Національного банку України на придбання створеного замість РВС Банку ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк".

Новий банк працюватиме під назвою IuteBank.

Iute Group – це цифрова банківська група, зосереджена на щоденних фінансових послугах у Південно-Східній Європі. Заснована у 2008 році зі штаб-квартирою в Естонії, компанія обслуговує клієнтів в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні. Iute Group фінансує свою діяльність через акціонерний капітал, депозити і забезпечені облігації, які торгуються на регульованому ринку Франкфуртської фондової біржі та основному списку Nasdaq Baltic.

"Завершення цієї угоди дозволить нам вийти на український ринок і додати до групи перший повністю цифровий банк, що працюватиме під нашим брендом і не матиме жодного "спадку" минулих систем чи практик. IuteBank створюється з нуля: ми купуємо перехідну структуру з банківською ліцензією, ретельно відібраними активами та відповідними депозитними зобов’язаннями, що походять від RWS Bank", – сказав генеральний директор Iute Group Тармо Сілд.

За його словами, такий підхід забезпечить невеликий початковий баланс банку – до 10 мільйонів євро.

Очолить IuteBank український банкір Артур Муравицький з понад 22-річним стажем у фінансовому секторі (колишній заступник голови правління ТАСкомбанку і колишній голова правління Фінанс Банку).

"Протягом першого року фокус буде на запуску цифрового застосунку та ключових фінансових продуктів із початком залучення клієнтів. Наступний етап зосередиться на масштабуванні бізнесу – зростанні обсягів та розширенні продуктової пропозиції", – зазначив Муравицький.

Iute Group встановила для себе внутрішній поріг інвестування в Україну у 15 мільйонів євро до досягнення певних показників доходності та прибутковості й до завершення війни. Очікуваний чистий збиток банку у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро.

  • РВС Банк, створений у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку, контролювався групою UBG, що пов’язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком. Станом на початок 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. Частка РВС Банку на ринку становила 0,04%.
  • За даними фінансової звітності, за дев’ять місяців 2025 року фінустанова зазнала збитку понад 200 млн грн. Власний капітал скоротився майже удвічі, а активи впали з 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблеми проявилися ще наприкінці 2024 року, коли банк почав швидко втрачати кредитний і депозитний портфелі.
