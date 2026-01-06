Эстонская компания анонсировала создание в Украине цифрового банка

Iute Group сообщила о своих планах на украинский рынок

Фото: Iute Group

Эстонская банковская группа Iute Group планирует создать в Украине новый цифровой банк на базе обанкротившегося РВС Банка, сообщила ее пресс-служба во вторник.

Iute рассчитывает до конца января получить разрешение Национального банка Украины на приобретение созданного вместо РВС Банка ЧАО "Переходный банк "Юте Банк".

Новый банк будет работать под названием IuteBank.

Справка Iute Group – это цифровая банковская группа, сосредоточенная на ежедневных финансовых услугах в Юго-Восточной Европе. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Эстонии, компания обслуживает клиентов в Албании, Болгарии, Молдове, Северной Македонии и Украине. Iute Group финансирует свою деятельность через акционерный капитал, депозиты и обеспеченные облигации, которые торгуются на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи и основном списке Nasdaq Baltic.

"Завершение этого соглашения позволит нам выйти на украинский рынок и добавить в группу первый полностью цифровой банк, который будет работать под нашим брендом и не будет иметь никакого "наследия" прошлых систем или практик. IuteBank создается с нуля: мы покупаем переходную структуру с банковской лицензией, тщательно отобранными активами и соответствующими депозитными обязательствами, происходящими от RWS Bank", – сказал генеральный директор Iute Group Тармо Силд.

По его словам, такой подход обеспечит небольшой начальный баланс банка – до 10 миллионов евро.

Возглавит IuteBank украинский банкир Артур Муравицкий с более чем 22-летним стажем в финансовом секторе (бывший заместитель председателя правления ТАСкомбанка и бывший председатель правления Финанс Банка).

"В течение первого года фокус будет на запуске цифрового приложения и ключевых финансовых продуктов с началом привлечения клиентов. Следующий этап сосредоточится на масштабировании бизнеса – росте объемов и расширении продуктового предложения", – отметил Муравицкий.

Iute Group установила для себя внутренний порог инвестирования в Украину в 15 миллионов евро до достижения определенных показателей доходности и прибыльности и до завершения войны. Ожидаемый чистый убыток банка в 2026 году не превысит 3 миллиона евро.