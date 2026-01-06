Эстонская компания анонсировала создание в Украине цифрового банка
Эстонская банковская группа Iute Group планирует создать в Украине новый цифровой банк на базе обанкротившегося РВС Банка, сообщила ее пресс-служба во вторник.
Iute рассчитывает до конца января получить разрешение Национального банка Украины на приобретение созданного вместо РВС Банка ЧАО "Переходный банк "Юте Банк".
Новый банк будет работать под названием IuteBank.
"Завершение этого соглашения позволит нам выйти на украинский рынок и добавить в группу первый полностью цифровой банк, который будет работать под нашим брендом и не будет иметь никакого "наследия" прошлых систем или практик. IuteBank создается с нуля: мы покупаем переходную структуру с банковской лицензией, тщательно отобранными активами и соответствующими депозитными обязательствами, происходящими от RWS Bank", – сказал генеральный директор Iute Group Тармо Силд.
По его словам, такой подход обеспечит небольшой начальный баланс банка – до 10 миллионов евро.
Возглавит IuteBank украинский банкир Артур Муравицкий с более чем 22-летним стажем в финансовом секторе (бывший заместитель председателя правления ТАСкомбанка и бывший председатель правления Финанс Банка).
"В течение первого года фокус будет на запуске цифрового приложения и ключевых финансовых продуктов с началом привлечения клиентов. Следующий этап сосредоточится на масштабировании бизнеса – росте объемов и расширении продуктового предложения", – отметил Муравицкий.
Iute Group установила для себя внутренний порог инвестирования в Украину в 15 миллионов евро до достижения определенных показателей доходности и прибыльности и до завершения войны. Ожидаемый чистый убыток банка в 2026 году не превысит 3 миллиона евро.
- РВС Банк, созданный в 2015 году на базе обанкротившегося Омега Банка, контролировался группой UBG, связанной с бывшим народным депутатом Русланом Демчаком. По состоянию на начало 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, еще 1% – дочери Демчака Екатерине. Доля РВС Банка на рынке составляла 0,04%.
- По данным финансовой отчетности, за девять месяцев 2025 года финучреждение понесло убыток более 200 млн грн. Собственный капитал сократился почти вдвое, а активы упали с 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблемы проявились еще в конце 2024 года, когда банк начал быстро терять кредитный и депозитный портфели.
Комментарии (0)