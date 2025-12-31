РВС Банк стал Юте Банком, его хочет купить эстонская финтех-компания

Обанкротившийся банк, созданный на базе другого обанкротившегося банка, получил еще один шанс на жизнь

Фото: РВС Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создал ЧАО "Переходной банк "Юте Банк" на базе неплатежеспособного РВС Банка, сообщила пресс-служба фонда в среду.

"24 декабря 2025 года переходный банк "Юте Банк" получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины", – говорится в сообщении ФГВФЛ в среду.

Читайте также Обанкротился за год. Что произошло с РВС Банком и когда вкладчикам вернут деньги

Переходной банк в дальнейшем продадут инвестору.

На сайте Антимонопольного комитета сообщается, что он получил заявление эстонской финтех-компании Iute Group AS о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на приобретение контроля над ЧАО "Переходный банк "Юте Банк".

Iute до сих пор не присутствовала на украинском рынке, но она ведет бизнес в соседней Молдове, где в 2022 году приобрела Energbank.

По данным НБУ, на 1 ноября 2025 года РВС Банк занимал 53-е место среди 60 платежеспособных банков по размеру активов – 819,8 млн грн.

4 ноября Национальный банк признал РВС Банк неплатежеспособным из-за недостаточности нормативов капитала и предоставления ложной информации о финансовом состоянии.