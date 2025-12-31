РВС Банк стал Юте Банком, его хочет купить эстонская финтех-компания
Фонд гарантирования вкладов физических лиц создал ЧАО "Переходной банк "Юте Банк" на базе неплатежеспособного РВС Банка, сообщила пресс-служба фонда в среду.
"24 декабря 2025 года переходный банк "Юте Банк" получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины", – говорится в сообщении ФГВФЛ в среду.
Переходной банк в дальнейшем продадут инвестору.
На сайте Антимонопольного комитета сообщается, что он получил заявление эстонской финтех-компании Iute Group AS о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на приобретение контроля над ЧАО "Переходный банк "Юте Банк".
Iute до сих пор не присутствовала на украинском рынке, но она ведет бизнес в соседней Молдове, где в 2022 году приобрела Energbank.
По данным НБУ, на 1 ноября 2025 года РВС Банк занимал 53-е место среди 60 платежеспособных банков по размеру активов – 819,8 млн грн.
4 ноября Национальный банк признал РВС Банк неплатежеспособным из-за недостаточности нормативов капитала и предоставления ложной информации о финансовом состоянии.
- РВС Банк, созданный в 2015 году на базе обанкротившегося Омега Банка, контролировался группой UBG, связанной с бывшим народным депутатом Русланом Демчаком. По состоянию на начало 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, еще 1% – дочери Демчака Екатерине. Доля РВС Банка на рынке составляла 0,04%.
- По данным финансовой отчетности, за девять месяцев 2025 года финучреждение понесло убыток более 200 млн грн. Собственный капитал сократился почти вдвое, а активы упали с 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблемы проявились еще в конце 2024 года, когда банк начал быстро терять кредитный и депозитный портфели.
Комментарии (0)