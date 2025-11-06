4 ноября Национальный банк Украины отнес РВС Банк к категории неплатежеспособных из-за недостатка нормативов капитала и предоставления недостоверной информации о реальном финансовом состоянии.

Банк был основан в 2015 году на базе обанкротившегося Омега Банка. Контроль над финансовым учреждением получила группа UBG, связанная с бывшим депутатом от блока Петра Порошенко Русланом Демчаком. По состоянию на январь этого года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, еще 1% – дочери Демчака Катерине. РВС Банк занимал 0,04% от всей банковской системы.

Еще год назад РВС Банк показывал прибыль и активно кредитовал бизнес, а теперь – сотни миллионов убытков. Что пошло не так и когда вкладчикам вернут деньги – разбирались LIGA.net.