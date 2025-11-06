4 листопада Національний банк України відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних через недостатність нормативів капіталу й надання неправдивої інформації щодо реального фінансового стану.

Банк заснували у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку. Контроль над фінустановою отримала група UBG, повʼязана з ексдепутатом Блоку Петра Порошенка Русланом Демчаком. Станом на січень цього року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. РВС Банк займав 0,04% від усієї банківської системи.

Ще торік РВС Банк показував прибуток і активно кредитував бізнес, а тепер – сотні мільйонів збитків. Що пішло не так і коли вкладникам повернуть гроші – розбиралася LIGA.net.