Нацбанк оштрафував банки Порошенка і Тігіпка за порушення фінмоніторингу

До п'яти банків, серед яких МІБ і Таскомбанк, у грудні були претензії щодо дотримання правил фінансового моніторингу

Фото: depositphotos.com

Національний банк у грудні 2025 року оштрафував п'ять банків за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільші штрафи отримали Міжнародний інвестиційний банк (власник – Петро Порошенко) і Таскомбанк (власник – Сергій Тігіпко), повідомляється на сайті НБУ.

Претензії до МІБ стосувалися неналежної організації та проведення первинного фінансового моніторингу і неналежного нагляду під час проведення клієнтами валютних операцій. До банку застосували захід впливу у вигляді штрафів у розмірі 13,52 млн грн і 1 млн грн відповідно.

Таскомбанк оштрафували на 10 млн грн за неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід і перевіряти клієнтів.

Крім цих двох банків, менші штрафи отримали також державні Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) і банк "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної (200 000 грн).