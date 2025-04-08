Банк Порошенка покарали на 20,5 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штраф

НБУ у березні оштрафував шість банків і три фінустанови за порушення фінмоніторингу. Загальна сума штрафів склала десятки мільйонів гривень

Петро Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Національний банк України у березні 2025 року застосував заходи впливу до шести банків і трьох небанківських фінустанов через порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного нагляду. Про це інформує пресслужба Нацбанку.

АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ), який належить Петру Порошенку оштрафували на 20,5 млн грн. Порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, невикористання ризик-орієнтованого підходу та неподання достовірної інформації на запити НБУ.

АТ "Банк "Український капітал" отримав штраф 20 млн грн за аналогічні порушення.

АБ "Південний" — два штрафи: 7,5 млн грн — за проблеми з перевіркою клієнтів і ризик-менеджментом та 400 000 грн — за порушення валютного законодавства.

АТ "Правекс-Банк" (заснований Леонідом Черновецьким. З 2008 року банк належить Intesa Sanpaolo Group) оштрафували на 5 млн грн, а також дали письмове застереження за відсутність належних внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

АТ "Сенс Банк" (колишній Альфа Банк, зараз належить державі) має сплатити штраф 4,1 млн грн за порушення перевірки клієнтів і підходу до оцінки ризиків.

АТ АКБ "Львів" отримав штраф 2,05 млн грн та письмове застереження за неподання інформації на запити НБУ.

Крім банків, покарання отримали три небанківські установи:

ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" — штраф 51 000 грн за неподання звітності в умовах особливого періоду.

ПТ "Ломбард "ОНІКС ПЛЮС" ЧЕРНИК І К" і ТОВ "ФК "ФІНТЕК МЕРКУРІЙ" — письмові застереження за аналогічні порушення.