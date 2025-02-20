Банк Порошенка може втратити ліцензію на торгівлю цінними паперами через санкції

Міжнародний інвестиційний банк може втратити ліцензію на торгівлю цінними паперами через санкції проти Петра Порошенка

Петро Порошенко (Фото: Олег Петрасюк / ЕРА)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає можливість позбавлення Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) ліцензії на торгівлю цінними паперами. Причина – санкції проти бенефіціарного власника банку, п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомили в НКЦПФР у відповідь на запит ЕП, 18 лютого 2025 року до комісії надійшов план заходів щодо виконання указу президента про санкції. В межах цього процесу регулятор проаналізував структуру власності банку та інших учасників ринку капіталу.

За підсумками аналізу було підтверджено, що під санкції підпадає особа, яка має суттєву частку у фінансовій установі. Відповідно до Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", особи, які потрапили під санкції, не можуть володіти понад 10% капіталу ліцензованих НКЦПФР організацій.

Наразі комісія вивчає можливість застосування санкційних обмежень до банку. За даними біржі ПФТС, МІБ у січні 2025 року посідав сьоме місце за обсягами торгівлі цінними паперами.

Порошенко отримує відсотки від ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", яким, згідно з даними НБУ, володіє.