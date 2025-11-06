З 1 жовтня Національний банк України запровадив низку змін у технології Open Banking – системи, яка дозволяє банкам безпечно обмінюватися даними про клієнтів за їх згоди. Фінансові установи отримали більше інструментів для контролю прозорості кожної операції.

Втім, українці почали масово повідомляти про нову хвилю блокувань платежів. У банках пояснюють це підвищеною увагою до переказів і використанням так званих "тригерних" слів у призначенні платежу.

Фінустанови дедалі частіше перевіряють не лише самі транзакції, а й текст, який супроводжує платіж. Саме це, за словами користувачів, призводить до блокувань рахунків та запитів на додаткові пояснення.

LIGA.net розібралася, як саме банки визначають ризикові операції, які формулювання у платежах можуть заблокувати переказ та чи можна оскаржити такі дії.