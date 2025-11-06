С 1 октября Национальный банк Украины внес ряд изменений в технологию Open Banking — систему, которая позволяет банкам безопасно обмениваться данными о клиентах с их согласия. Финансовые учреждения получили больше инструментов для контроля прозрачности каждой операции.

Однако украинцы начали массово сообщать о новой волне блокировки платежей. В банках это объясняют повышенным вниманием к переводам и использованием так называемых "триггерных" слов в назначении платежа.

Финансовые учреждения все чаще проверяют не только сами транзакции, но и текст, который сопровождает платеж. Именно это, по словам пользователей, приводит к блокировке счетов и запросам о предоставлении дополнительных объяснений.

LIGA.net разбиралась, как именно банки определяют рискованные операции, какие формулировки в платежах могут заблокировать перевод и можно ли оспорить такие действия.