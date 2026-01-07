Кабмін ухвалив проєкт Трудового кодексу: сім основних змін

Фото: Урядовий кур'єр

Кабінет міністрів на засіданні 7 січня ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

Свириденко нагадала, що ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та, потреби роботодавців і працівників.

Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин, запевнила вона.

"Документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив сьогодні під час засідання. Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю", – заявила прем'єрка.

Що змінюється

Документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 млрд грн на рік. Кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев'яти. Кодекс врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах. Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома), а також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти два місяці відпустки. Реформа інспекції праці: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок. Більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема, кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір.

Ухвалення кодексу також є важливим кроком для подальшої євроінтеграції України. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

Наступний крок – розгляд проєкту в першому читанні у Верховній Раді.