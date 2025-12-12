Мінекономіки завершило підготовку нового Трудового кодексу: які зміни очікувати

Фото: Черкаська обласна рада

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства завершило підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який готується до внесення на розгляд Кабінету міністрів, заявила віцепрем'єр-міністерка Тетяна Бережна під час презентації проєкту Стратегії зайнятості населення до 2030 року.

"Мінекономіки завершуємо підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження – з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами", – зазначила Бережна.

За її словами, за підсумками консультацій документ доопрацювали й нині готують до внесення на розгляд Кабінету міністрів України, після чого його подадуть до Верховної Ради. Бережна наголосила, що це є важливим кроком до формування сучасної та зрозумілої системи трудових відносин в Україні.

Проєкт нового Трудового кодексу передбачає:

цифровізацію ключових процедур;

запроваджує прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати;

розширює перелік видів трудових договорів;

посилює захист працівників, зокрема представників вразливих груп;

імплементує основні директиви ЄС у сфері праці.

Проєкт також передбачає запровадження зрозумілих і єдиних правил для гнучких форматів зайнятості – дистанційної роботи, гнучкого графіка та неповної зайнятості. Він також посилює соціальний захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів і осіб з інвалідністю, уніфікує вимоги до електронної фіксації умов праці та робить процедури перевірок більш прогнозованими для роботодавців.

Окремий блок змін спрямований на протидію незадекларованій праці, врегулювання сучасних форм зайнятості й спрощення взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

"Новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації проєкту Стратегії зайнятості та реформи ринку праці "Обрій". Він поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини в Україні, зокрема трудових прав", – підкреслила Дарія Марчак, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.