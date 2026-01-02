$45 млрд безпекової допомоги: Україна встановила новий рекорд у 2025 році

Міжнародна підтримка оборони держави у 2025 році зросла на 30%, порівнюючи з минулим роком

Фото: Міноборони

Україна залучила понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році – це найвищий показник від початку повномасштабної війни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами міністра, обсяг підтримки зріс майже на 30%, порівнюючи з 2024 роком, що робить минулий рік рекордним у міжнародній допомозі Україні.

Шмигаль окреслив ключові напрями, на які спрямовувалася підтримка протягом року. Серед пріоритетів – озброєння та боєприпаси, розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони, інвестиції у спільне виробництво для українського оборонно-промислового комплексу, а також навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.

Особливу увагу він приділив розвитку українського ОПК. Понад $6 млрд спрямовано на зміцнення українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в межах так званої данської моделі.

Значним досягненням стало залучення коштів від заморожених російських активів. Майже $3 млрд Україна отримала з прибутків від заморожених активів РФ у Європейському Союзі та Великій Британії. Ці кошти цілеспрямовано використовуються для закупівлі озброєння та розвитку оборонної галузі.

"Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі", – наголосив Шмигаль.