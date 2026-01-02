$45 млрд помощи: Украина установила новый рекорд в 2025 году

Международная поддержка обороны государства в 2025 году выросла на 30% по сравнению с прошлым годом

Фото: Минобороны

Украина привлекла более $45 млрд международной помощи в 2025 году – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По словам министра, объем поддержки вырос почти на 30% по сравнению с 2024 годом, что делает прошлый год рекордным в международной помощи Украине.

Шмыгаль наметил ключевые направления, на которые направлялась поддержка в течение года. Среди приоритетов – вооружение и боеприпасы, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, инвестиции в совместное производство для украинского оборонно-промышленного комплекса, а также обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.

Особое внимание он уделил развитию украинского ОПК. Более $6 млрд направлено на укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в рамках так называемой датской модели.

Значительным достижением стало привлечение средств от замороженных российских активов. Около $3 млрд Украина получила за счет доходов от замороженных активов РФ в Европейском Союзе и Великобритании. Эти средства целенаправленно используются для закупки вооружения и развития оборонной отрасли.

"Международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной. Это залог сдерживания российской агрессии, усиление нашей обороноспособности и обеспечения справедливого мира в Европе", – подчеркнул Шмыгаль.