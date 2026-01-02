Financial Times: Зарплата Крістін Лагард на 50% вища, ніж оприлюднив ЄЦБ

Лише базова зарплата президентки ЄЦБ робить її найбільш високооплачуваною посадовицею у Євросоюзі

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард (Фото: EPA)

Повна зарплата президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард більш ніж на 50% перевищує її оприлюднену зарплату, показує аналіз Financial Times.

Згідно з розрахунками FT у 2024 році голова ЄЦБ заробила загалом близько 726 000 євро, що приблизно на 56% більше, ніж "базова" зарплата в 466 000 євро, про яку банк розповів у своєму річному звіті.

Це означає, що Лагард заробляє майже в чотири рази більше, ніж голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл, чию зарплату встановлено федеральним законодавством й обмежено $203 000 (172 720 євро).

Сама лише базова зарплата Лагард робить її найбільш високооплачуваною посадовицею у ЄС. Річна базова зарплата президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на 21% нижча.

Згідно з аналізом FT Лагард, окрім своєї основної зарплати, отримує приблизно 135 000 євро додаткових виплат на житло та інші питання. У річному звіті ЄЦБ не розкриваються окремі додаткові виплати членам виконавчої ради.

Лагард також заробляє приблизно 125 000 євро за свою посаду одного з 18 членів ради директорів Банку міжнародних розрахунків (BIS), відомого як "банк центральних банків". У річному звіті ЄЦБ не згадується зарплата Лагард у BIS. Сам BIS розкриває лише сукупну оплату праці всіх членів своєї ради.

Павелл не отримував винагороду за свою роботу в раді BIS через законодавство США, яке забороняє посадовцям отримувати зарплату від неамериканських організацій, повідомила FT ФРС.

Фабіо Де Масі, депутат Європарламенту та голова німецької популістсько-лівої партії BSW, назвав "скандальним" той факт, що головний виконавчий директор Deutsche Bank Крістіан Зевінг "надає громадськості детальнішу інформацію про свою зарплату, ніж мадам Лагард".

Зевінг заробив 9,8 млн євро у 2024 році.

Де Масі закликав ЄЦБ ухвалити аналогічний стандарт, що і європейські закони про розкриття інформації про заробітну плату, для компаній, що котируються на біржі.

"Президентка ЄЦБ та високооплачувані посадовці ЄС повинні представляти золотий стандарт підзвітності", – сказав він.

Центральний банк ЄС заявив, що його розкриття інформації "відповідає принципам багатьох інших міжнародних державних установ", додавши, що він "з часом підвищив рівень прозорості".

BIS відмовився від коментарів.

З огляду на додаткові одноразові виплати та потенційні перехідні виплати протягом двох років після закінчення терміну, які залежатимуть від її наступної роботи, Лагард може розраховувати на загальну виплату до 6,5 млн євро протягом восьми років на посаді президентки ЄЦБ, що дорівнює приблизно 810 000 євро на рік.

Згідно з аналізом FT з 2030 року вона може розраховувати на річну пенсію від ЄЦБ розміром близько 178 000 євро.

Через брак детальних та консолідованих даних розрахунки FT базуються на щорічних звітах як ЄЦБ, так і BIS, а також на технічному документі, в якому викладено умови оплати праці вищих посадовців ЄЦБ. Оцінка не включає внески ЄЦБ до пенсійного фонду Лагард та вартість її медичного страхування та страхування.