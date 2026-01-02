Financial Times: Зарплата Кристин Лагард на 50% выше, чем обнародовал ЕЦБ

Только базовая зарплата президента ЕЦБ делает ее самым высокооплачиваемым должностным лицом в Евросоюзе

Президент ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: EPA)

Полная зарплата президента Европейского центрального банка Кристин Лагард более чем на 50% превышает ее обнародованную зарплату, показывает анализ Financial Times.

Согласно расчетам FT в 2024 году глава ЕЦБ заработала в общей сложности около 726 000 евро, что примерно на 56% больше, чем "базовая" зарплата в 466 000 евро, о которой банк рассказал в своем годовом отчете.

Это означает, что Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл, чья зарплата установлена ​​федеральным законодательством и ограничена $203 000 (172 720 евро).

Одна лишь базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым должностным лицом в ЕС. Годовая базовая зарплата президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на 21% ниже.

Согласно анализу FT Лагард помимо своей основной зарплаты получает примерно 135 000 евро дополнительных выплат на жилье и другие вопросы. В годовом отчете ЕЦБ не раскрываются отдельные дополнительные выплаты членам исполнительного совета.

Лагард также зарабатывает около 125 000 евро за свой пост одного из 18 членов совета директоров Банка международных расчетов (BIS), известного как "банк центральных банков". В годовом отчете ЕЦБ не упоминается зарплата Лагарда в BIS. Сам BIS раскрывает только совокупную оплату труда всех членов своего совета.

Павелл не получал вознаграждение за свою работу в совете BIS из-за законодательства США, запрещающего должностным лицам получать зарплату от неамериканских организаций, сообщила FT ФРС.

Фабио Де Маси, депутат Европарламента и глава немецкой популистско-левой партии BSW, назвал "скандальным" тот факт, что главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг "предоставляет общественности более подробную информацию о своей зарплате, чем мадам Лагард".

Зевинг заработал 9,8 млн евро в 2024 году.

Де Маси призвал ЕЦБ принять аналогичный стандарт, что и европейские законы о раскрытии информации о заработной плате, для компаний, котирующихся на бирже.

"Президент ЕЦБ и высокооплачиваемые должностные лица ЕС должны представлять золотой стандарт подотчетности", – сказал он.

Центральный банк ЕС заявил, что его раскрытие информации "соответствует принципам многих других международных государственных учреждений", добавив, что он "со временем повысил уровень прозрачности".

BIS отказался от комментариев.

Учитывая дополнительные единовременные выплаты и потенциальные переходные выплаты в течение двух лет после истечения срока, которые будут зависеть от ее последующей работы, Лагард может рассчитывать на общую выплату до 6,5 млн евро в течение восьми лет в должности президента ЕЦБ, что составляет примерно 810 000 евро в год.

Согласно анализу FT с 2030 года она может рассчитывать на годовую пенсию от ЕЦБ в размере около 178 000 евро.

Из-за отсутствия подробных и консолидированных данных расчеты FT базируются на ежегодных отчетах как ЕЦБ, так и BIS, а также на техническом документе, в котором изложены условия оплаты труда высших должностных лиц ЕЦБ. Оценка не включает взносы ЕЦБ в пенсионный фонд Лагард и стоимость медицинского страхования и страхования.