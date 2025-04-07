Какой будет пенсия, если нет стажа, и как ее получить: объяснение

Что такое социальная пенсия и как ее получить

Социальная пенсия по возрасту / Фото: Pixabay

Сколько стажа нужно для пенсии в 2025 году

На выплату пенсии по возрасту могут рассчитывать лица, имеющие соответствующий стаж:

для выхода на пенсию в 60 лет – необходимо иметь 32 года стажа;

для выхода в 63 года – 22 года стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Если человек достиг 65 лет и имеет меньше 15 лет стажа, он не получит пенсионных выплат. Но в таком случае предусмотрена социальная помощь по возрасту, ее также называют социальной пенсией.

Каждый год обязательный страховой стаж, требуемый для получения пенсии, увеличивается. В ближайшие годы эта цифра будет расти на 1 год в каждый следующий год. В 2028-м необходимый стаж для пенсии в 60 лет составит 35 лет.

Следует отметить, что такая социальная помощь назначается только малоимущим лицам. То есть помощь не будет предоставляться в случае, если лицо:

имеет другие пенсионные выплаты;

трудоустроено и получает заработную плату;

имеет доходы от предпринимательской деятельности;

сдает в аренду жилье;

имеет другие доходы.

Также учитываются доходы семьи. Если доходы в расчете на одного человека превышают прожиточный минимум на нетрудоспособное лицо, то есть 2361 грн, то социальная пенсия не будет предоставляться.

Отказать в помощи могут и в случае, если кто-то из семьи совершил одноразовую покупку стоимостью более 50 тысяч гривен. Но при индивидуальном рассмотрении пенсия может быть назначена и при таких обстоятельствах, если у семьи есть лицо с инвалидностью.

Каждые шесть месяцев происходит пересмотр начисления пенсии, в зависимости от доходов лица и семьи начисление пенсии и ее размер могут изменяться.

Размер социальной пенсии по возрасту

Размер социальной пенсии соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособного лица – 2361 грн. Но он может корректироваться. Из этой суммы вычитается средняя сумма дохода за последние шесть месяцев в расчете на 1 человека.

Как получить социальную пенсию без стажа

Чтобы получить социальную помощь по возрасту, следует обратиться в исполнительные органы городских, сельских и поселковых советов и центров предоставления административных услуг.

Предоставить документы заявитель может лично, по почте и электронной почте, а также через законного представителя. При оформлении необходимо предоставить следующие документы:

заполненное заявление по форме;

паспорт заявителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка об имеющемся трудовом стаже от ПФУ;

декларация на доходы и имущественное состояние за последние шесть месяцев, которая заполняется на основании справок о доходах всех членов семьи, тут также указывается информация о составе семьи;

если лицо признано недееспособным, прилагается решение о назначении опекуна.

Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней. Результат должен быть предоставлен в письменном виде.

Отказать в предоставлении помощи могут на основании обнаружения ложной информации в декларации о состоянии семьи и доходах. Также в случае, когда доходы человека превышают прожиточный минимум. Если же отказ в оказании помощи безосновательный, заявитель или его представитель может обратиться в административный суд.