Якою буде пенсія, якщо не має стажу, і як її отримати: пояснення

Що таке соціальна пенсія та як її отримати

Соціальна пенсія за віком / Фото: Pixabay

Скільки стажу потрібно для пенсії у 2025 році

На виплату пенсії за віком можуть розраховувати особи, що мають відповідний стаж:

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для виходу на пенсію у 60 років – необхідно мати 32 роки стажу;

для виходу у 63 роки – 22 роки стажу;

для виходу на пенсію у 65 років – 15 років стажу.

Якщо людина досягла 65 років і має менше ніж 15 років стажу, вона не отримає пенсійних виплат. Але у такому разі передбачена соціальна допомога за віком, її також називають соціальною пенсією.

Кожного року обов’язковий страховий стаж, що вимагається для отримання пенсії, збільшується. Найближчими роками ця цифра збільшуватиметься на 1 рік кожного наступного року. У 2028-му необхідний стаж для пенсії у 60 років складатиме 35 років.

Слід зауважити, що така соціальна допомога призначається тільки малозабезпеченим особам. Тобто допомога не надаватиметься у разі, якщо особа:

має інші пенсійні виплати;

працевлаштована й отримує заробітну плату;

має доходи від підприємницької діяльності;

здає в оренду житло;

має інші доходи.

Також враховуються доходи родини. Якщо доходи в розрахунку на одну людину перевищують прожитковий мінімум на непрацездатну особу, тобто 2361 грн, то соціальна пенсія не надаватиметься.

Відмовити у допомозі можуть й у разі, якщо хтось з родини зробив одноразову купівлю вартістю понад 50 тисяч гривень. Але за індивідуального розгляду пенсія може бути призначена і за таких обставин, якщо у сім’ї є особа з інвалідністю.

Кожні шість місяців відбувається перегляд нарахування пенсії, залежно від доходів особи та родини нарахування пенсії та її розмір можуть змінюватися.

Розмір соціальної пенсії за віком

Розмір соціальної пенсії відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатної особи – 2361 грн. Але він може коригуватися. Від цієї суми віднімається середня сума доходу за останні шість місяців з розрахунку на 1 людину.

Як отримати соціальну пенсію без стажу

Щоб отримати соціальну допомогу за віком слід звернутися до виконавчих органів міських, сільських та селищних рад й центрів надання адміністративних послуг.

Надати документи заявник може особисто, поштою та електронною поштою, а також через законного представника. Під час оформлення необхідно надати такі документи:

заповнена заява за формою;

паспорт заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про наявний трудовий стаж від ПФУ;

декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців, що заповнюється на підставі довідок про доходи усіх членів сім’ї, тут також вказується інформація про склад сім’ї;

якщо особа визнана недієздатною, додається рішення про призначення опікуна.

Термін розгляду заяви становить до 30 днів. Результат має бути повідомлений письмовим листом.

Відмовити у наданні допомоги можуть на підставі виявлення неправдивої інформації у декларації про стан сім’ї та доходи. Також у разі, коли доходи особи перевищують прожитковий мінімум. Якщо ж відмова у наданні допомоги є безпідставною заявник або його представник може звернутися до адміністративного суду.