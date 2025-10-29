Почти 80% госслужащих считают, что им платят слишком мало

Ответственный за аудит член Счетной палаты Кирилл Клименко (Фото: Счетная палата)

Почти 80% государственных служащих считают, что им платят слишком мало, сообщила во вторник Счетная палата.

Опрос, проведенный ею в рамках аудита за 2023-2025 годы среди более 34 900 государственных служащих из 114 органов власти, выявил масштабное недовольство действующей системой оплаты труда.

78,6% опрошенных заявили, что их зарплата не соответствует объему профессиональных обязанностей и не вознаграждает инициативность. Почти половина респондентов считает свою заработную плату несправедливой по сравнению с оплатой на аналогичных должностях в других институциях.

Данные Национального агентства по вопросам государственной службы за 2024 год подтверждают критическую ситуацию: почти половина государственных служащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей.

Согласно выводам Счетной палаты, одной из причин такой ситуации стала неудачная реализация реформы системы оплаты труда государственных служащих, которая началась еще в 2016 году.

Ключевым элементом реформы стало внедрение с 2024 года классификации должностей, которая предусматривает отнесение каждой должности к соответствующей семье, уровню и юрисдикции.

В процессе реализации этой реформы произошли заметные изменения в структуре заработной платы:



→ должностной оклад определен как основной элемент ее формирования;

→ достигнуто соотношение 81,7% постоянной части к 18,3% вариативной;

→ надбавка за выслугу лет уменьшена с 50% до 30%;

→ среднемесячная заработная плата государственных служащих выросла на 43% по сравнению с 2023 годом.

Однако Счетная палата пришла к выводу, что реформа не достигла ожидаемых результатов, а главный принцип "равная оплата за одинаковый труд" был нивелирован.

"В итоге проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемый эффект – повышение мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы – не достигнут. Более того, государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим", – говорится в выводах Счетной палаты.