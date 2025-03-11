Рада проголосовала за реформу оплаты труда на государственной службе

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник, 11 марта, приняла в целом законопроект №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, который министр Кабинета министров Олег Немчинов назвал "главным проектом весны этого года". Законопроект поддержали 259 народных депутатов.

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Реформа предусматривает разграничение оплаты труда на постоянную заработную плату (должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг государственных служащих) и вариативную (премии).

Постоянная заработная плата является фиксированной и гарантированной выплатой.

Размеры должностных окладов должны устанавливаться на основе каталога типовых должностей и в сравнении с зарплатами в частном секторе.

Размер должностного оклада будет варьироваться от 2,5 до 37,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января (т.е. от 7570 грн до 113 550 грн, если брать ПМТЛ на 2025 год).

В целях определения размеров должностных окладов государственные органы будут делиться по юрисдикции: общегосударственные (три типа), региональные и местные.

Размер премии не должен превышать 30% оплаты труда. Вариативная заработная плата будет зависеть от личного взноса государственного служащего в общий результат работы государственного органа и будет вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач, выполнение дополнительного объема задач.

Фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год.

Закон, за исключением отдельных положений, вступает в силу 1 апреля 2025 года.

Кабинету министров поручили в течение трех месяцев представить законопроект о расчете максимального количества государственных служащих, а с 1 января 2026 года – принять меры по пересмотру предельной численности работников местных государственных администраций.

Реформа является частью программы Ukraine Facility с конечным сроком выполнения – до апреля 2025 года.