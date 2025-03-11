Рада проголосувала за реформу оплати праці на державній службі

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у вівторок, 11 березня, ухвалила в цілому законопроєкт №8222 про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, який міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов назвав "головним проєктом весни цього року". Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Реформа передбачає розмежування оплати праці на сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державних службовців) та варіативну (премії).

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою.

Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Розмір посадового окладу буде варіюватися від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня (тобто від 7570 грн до 113 550 грн, якщо брати ПМПО на 2025 рік).

З метою визначення розмірів посадових окладів державні органи будуть поділятися за юрисдикцією: загальнодержавні (три типи), регіональні та місцеві.

Розмір премії не повинен перевищувати 30% оплати праці. Варіативна заробітна плата залежатиме від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу і буде винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Закон, за винятком окремих положень, набирає чинності з 1 квітня 2025 року.

Кабінету міністрів доручили протягом трьох місяців подати законопроєкт про розрахунок максимальної кількості державних службовців, а з 1 січня 2026 року – вжити заходів щодо перегляду граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій.

Реформа є частиною програми Ukraine Facility з кінцевим терміном виконання – до квітня 2025 року.