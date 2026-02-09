Китай порадив банкам скоротити вкладення в американські облігації

Фото: EPA / WU HAO

Китайські регулятори порадили фінансовим установам обмежити придбання казначейських облігацій США, а тим, хто має високу експозицію, – скоротити свої вкладення, повідомило в понеділок агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Рекомендації, передані усно найбільшим банкам країни протягом останніх тижнів, обґрунтовані диверсифікацією ринкових ризиків, а не геополітичними маневрами чи втратою довіри до кредитоспроможності США.

За словами джерел, ці вказівки були надані до того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Обережність Китаю проявляється на тлі того, що глобальні інвестори дедалі більше сумніваються у фіскальній дисципліні США. Також зростають сумніви щодо прихильності Трампа до сильного долара та незалежності Федеральної резервної системи.

Китай уже тривалий час послідовно продає американські облігації. У березні 2025 року, вперше з жовтня 2000 року, Велика Британія обігнала Китай за обсягом вкладень в облігації США.

З піка, який був зафіксований на початку 2010-х, інвестиції Китаю в американські облігації впали майже вдвічі – до $683 млрд у листопаді, найнижчого рівня з 2008 року.