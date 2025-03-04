"Допомагає економити держбюджет": В Україні за три роки скоротили 30 000 чиновників

З початку повномасштабного вторгнення кількість державних службовців в Україні скоротили майже на 30%

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

За три роки великої війни кількість державних службовців в Україні скоротили майже на 30%. Про це сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 4 березня.

Він наголосив, що всі податки йдуть на фінансування Сил оборони України. Бюджет військових на цей рік становить 2,2 трлн гривень — Україна збирає трохи менше, але також залучає позичковий ресурс через облігації. Допомога партнерів становить майже 1,3 трлн гривень, і вона йде на закриття цивільних потреб.

Шмигаль розповів, що уряд постійно шукає, де можна зекономити та оптимізувати бюджет, аби більш ефективно використовувати його.

"Постійно іде оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади, міністерств. За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30%. Тобто більш ніж на 30 000 скоротили кількість державних чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету за останні три роки", — сказав він.

Прем'єр наголосив, що уряд "активно дивиться в бік цифровізації" послуг, яка дає змогу скоротити кількісний склад бюрократів і чиновників.

З 2024 року в Україні змінилась оплата праці для державних службовців, яка обмежила їхні премії.

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1409, яка передбачає, що 70% зарплати становить посадовий оклад і лише 30% — премія. До 2024 року зарплата держслужбовця мала таке співвідношення: 40% — оклад, 60% — варіативний складник: премії, надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність праці через брак кадрів, коли один працівник виконував роботу за декількох.