"Помогает экономить госбюджет": В Украине за три года сократили 30 000 чиновников
За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 4 марта.
Он подчеркнул, что все налоги идут на финансирование сил обороны Украины. Бюджет военных на этот год составляет 2,2 трлн гривень — Украина собирает чуть меньше, но также привлекает ссудный ресурс через облигации. Помощь партнеров составляет почти 1,3 трлн гривень и идет на закрытие гражданских нужд.
Шмыгаль рассказал, что правительство постоянно ищет, где можно сэкономить и оптимизировать бюджет, чтобы более эффективно использовать его.
"Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств. За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть, более чем на 30 000 сократили количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что правительство "активно смотрит в сторону цифровизации" услуг, позволяющей сократить количественный состав бюрократов и чиновников.
С 2024 года в Украине изменилась оплата труда для государственных служащих, которая ограничила их премии.
В конце 2023 года Кабинет министров принял постановление №1409, предусматривающее, что 70% зарплаты составляет должностной оклад и только 30% премия. До 2024 года зарплата госслужащего имела такое соотношение: 40% – оклад, 60% – вариативная составляющая: премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров, когда один работник выполнял работу за несколько.
- В марте 2024 года Минфин запустил "дашборд" с размером зарплаты на государственной службе. Он свидетельствует, что наибольшую среднюю зарплату в размере 68 900 грн получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В областных администрациях она меньше 20 000 грн.
- В мае 2024 года в госорганах и в органах местного самоуправления в Украине не хватало людей. Глава профильного агентства назвала дефицит "катастрофическим".
- 13 июля 2024 года Кабмин разрешил районным военным администрациям повышать зарплаты госслужащим.
- В сентябре 2024 года в Украине количество должностей госслужбы по штатному расписанию составило 198 638.