"Помогает экономить госбюджет": В Украине за три года сократили 30 000 чиновников

С начала полномасштабного вторжения количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 4 марта.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он подчеркнул, что все налоги идут на финансирование сил обороны Украины. Бюджет военных на этот год составляет 2,2 трлн гривень — Украина собирает чуть меньше, но также привлекает ссудный ресурс через облигации. Помощь партнеров составляет почти 1,3 трлн гривень и идет на закрытие гражданских нужд.

Шмыгаль рассказал, что правительство постоянно ищет, где можно сэкономить и оптимизировать бюджет, чтобы более эффективно использовать его.

"Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств. За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть, более чем на 30 000 сократили количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство "активно смотрит в сторону цифровизации" услуг, позволяющей сократить количественный состав бюрократов и чиновников.

С 2024 года в Украине изменилась оплата труда для государственных служащих, которая ограничила их премии.

В конце 2023 года Кабинет министров принял постановление №1409, предусматривающее, что 70% зарплаты составляет должностной оклад и только 30% премия. До 2024 года зарплата госслужащего имела такое соотношение: 40% – оклад, 60% – вариативная составляющая: премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров, когда один работник выполнял работу за несколько.