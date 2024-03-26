Минфин показал средние зарплаты госслужащих разных уровней: где платят больше всего

Украинцам открыли доступ к информации по оплате труда в госорганах, местных госадминистрациях и органах судебной власти

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Минфин разработал "дашборд" по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что с начала 2024 года в Украине изменены подходы к оплате труда госслужащих.

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"Классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать 700%", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, теперь расходы государства на заработную плату работников государственных органов можно отследить с помощью аналитического инструмента, который будет постоянно обновляться ежемесячно.

Инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей.

Так, согласно данным Минфина наибольшую среднюю з/п в размере 68 900 грн получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Далее следуют работники Антимонопольного комитета со средней зарплатой 67 100 грн, на третьем месте – госслужащие из секретариата правительства, которые в среднем получают 57 900 грн.

"Дашборд" по оплате труда работников госорганов. Источник: Минфин

Среди работников местных госадминистраций согласно "дашборду" больше всего получают госслужащие Киевской областной госадминистрации. В КОГА средняя з/п составляет 40 000 грн, в том числе средний должностной оклад – 12 500 грн. А меньше всего получают в Днепропетровской областной госадминистрации – 17 900 грн.

"Дашборд" по оплате труда работников госорганов. Источник: Минфин "Дашборд" по оплате труда работников госорганов. Источник: Минфин

Руководство Высшего антикоррупционного суда в среднем получает почти 211 000 гривен при среднем должностном окладе 79 600 грн, Конституционного суда – 150 000 грн и 77 500 грн соответственно. В то же время руководство Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в среднем получает почти 50 000 гривен при окладе около 40 000 гривен.

"Дашборд" по оплате труда работников госорганов. Источник: Минфин

Ознакомиться с подробной информацией по оплате труда в государственных органах, местных госадминистрациях и органах судебной власти можно по ссылке.