Мінфін показав середні зарплати держслужбовців різних рівнів: де платять найбільше

Українцям відкрили доступ до інформації щодо оплати праці в держорганах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Мінфін розробив "дашборд" щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади в січні 2024 року, інформує пресслужба відомства.

У міністерстві нагадали, що з початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці держслужбовців.

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"Класифікація посад посилила роль посадового окладу у запровадженій урядом зрозумілій структурі заробітної плати, де не можна буде зловживати надбавками, які могли сягати до 700%", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, відтепер видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою аналітичного інструменту, який буде постійно оновлюватись щомісяця.

Інструмент дає змогу побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад.

Так, згідно з даними Мінфіну найбільшу середню зарплатню розміром 68 900 грн отримують працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄКП). Далі йдуть працівники Антимонопольного комітету з середньою зарплатою 67 100 грн, на третьому місці - держслужбовці із секретаріату уряду, які в середньому отримують 57 900 грн.

"Дашборд" щодо оплати праці працівників держорганів. Джерело: Мінфін

Серед працівників місцевих держадміністрацій згідно з "дашбордом" найбільше отримують держслужбовці Київської обласної держадміністрації. У КОДА середня з/п становить 40 000 грн, зокрема середній посадовий оклад – 12 500 грн. А найменше отримують у Дніпропетровській обласній держадміністрації – 17 900 грн.

"Дашборд" щодо оплати праці працівників держорганів. Джерело: Мінфін "Дашборд" щодо оплати праці працівників держорганів. Джерело: Мінфін

Керівництво Вищого антикорупційного суду в середньому отримує майже 211 000 гривень за середнього посадового окладу 79 600 грн, Конституційного суду — 150 000 грн і 77 500 грн відповідно. Водночас керівництво Вищого суду з питань інтелектуальної власності в середньому отримує майже 50 000 гривень за окладу близько 40 000 гривень.

"Дашборд" щодо оплати праці працівників держорганів. Джерело: Мінфін

Ознайомитися з детальною інформацією щодо оплати праці в державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади можна за посиланням.