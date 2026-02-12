Украинцы за границей сталкиваются с ограничениями при оплате картами или снятии наличных. Особенно это ощутимо, когда речь идет не о повседневных расходах, а об аренде жилья, оплате обучения или крупных покупках. Лимиты, введенные в начале полномасштабной войны, должны были сдержать отток валюты. Но за четыре года условия изменились, как и потребности клиентов.

В банковском секторе признают: правила нуждаются в модернизации. В Национальном банке также говорят о необходимости пересмотра подходов с учетом ослабления гривни и новых экономических реалий.

Какие именно ограничения действуют сегодня и какие альтернативы уже доступны украинцам за границей – разбиралась LIGA.net.