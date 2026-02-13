Кабмин определился с размером индексации пенсий: с 1 марта они повысятся на 12,1%

Индексация пенсий в Украине в 2026 году будет больше, чем в прошлом году

Денис Улютин (Фото: Минсоцполитики)

Кабинет министров определился с основными условиями индексации пенсий и завершает разработку соответствующего решения, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире Украинского радио в четверг, 12 февраля.

"Что касается именно индексации пенсии, в текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4 п.п. больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет", – сказал он.

Перерасчет пенсий предусмотрен законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В 2025 году пенсии индексировали на 11,5%. Средний уровень роста пенсий составил 556 грн, а размер средней пенсии в Украине после повышения вырос с 5789 грн до 6345 грн.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6545 грн.