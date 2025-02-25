Кабмин утвердил условия индексации пенсий: с 1 марта они повысятся на 11,5%

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров на заседании 25 февраля утвердил условия индексации пенсий, которая должна пройти 1 марта. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 грн. И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, внедряем максимальный размер индексации – до 1500 грн", — прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Коэффициент 1,115 будет применен к обычным пенсиям, военным пенсиям, пенсиям пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, пенсиям за особые заслуги, пенсиям госслужащим, научным работникам и работникам местного самоуправления.

Размер индексации высчитали, исходя из официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен – 12%; рост средней заработной платы за 2022-2024 годы – 11%.

Также повышаются ежемесячные страховые выплаты потерпевшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отдельно предусмотрено увеличение минимальных выплат для уязвимых категорий пенсионеров: лиц, получающих минимальную пенсию, и пенсионеров в возрасте от 70 лет.

Также будет проведена индексация пенсий, назначенных в 2021-2024 годах, ранее не индексировавшимся.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн, сообщило Министерство социальной политики.