Кабмін затвердив умови індексації пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Кабінет міністрів на засіданні 25 лютого затвердив умови індексації пенсій, що має відбутися 1 березня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс і підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 грн", – прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коефіцієнт 1,115 буде застосовано до звичайних пенсій, військових пенсій, пенсій постраждалим від Чорнобильської катастрофи, пенсій за особливі заслуги, пенсій держслужбовцям, науковцям і працівникам місцевого самоврядування.

Розмір індексації вирахували, виходячи з офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки – 11%.

Також підвищуються щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Окремо передбачено збільшення мінімальних виплат для уразливих категорій пенсіонерів: Осіб, які отримують мінімальну пенсію, і пенсіонерів віком від 70 років.

Також буде проведено індексацію пенсій, призначених у 2021-2024 роках, що раніше не індексувалися.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн, повідомило Міністерство соціальної політики.