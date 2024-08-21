Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст: Стандарт 2017 года является оптимальным

Возраст выхода на пенсию в Украине оставят на уровне 60-65 лет, но государство будет поощрять людей работать как можно дольше

Фото: Оксана Жолнович / Facebook

Кабинет министров не рассматривает повышение возраста выхода на пенсию в рамках реформы пенсионного обеспечения. Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Нет, мы не будем его увеличивать. Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может выйти на пенсию. По моему мнению, это неплохой вариант", — сказала Жолнович.

При этом она признала, что государство заинтересовано в том, чтобы человек хотел работать дольше и имел возможность это делать.

"Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели присоединиться к работе и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс", — сказала Жолнович.

"Также надо признать, что пенсия несколько десоциализирует, потому что исчезает необходимость ходить на работу и соответственно находиться в социуме. Также ранняя пенсия означает, что человек получит маленький страховой стаж, а значит – небольшую пенсию", — сказала министр.