Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію
Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня завернула законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
За його ухвалення в першому читанні вдалося зібрати лише 214 голосів (за 226 мінімально необхідних), після цього проєкт 235 голосами повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.
"Я не думаю, що навіть у разі прийняття був би шанс для закону в найближчому майбутньому. У МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни щодо пенсійної системи мають бути погоджені зі Світовим банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо", – прокоментував рішення парламенту Железняк.
Голова профільного комітету Верховної Ради Галина Третьякова у квітні 2023 року казала, що законопроєкт потрібно ухвалювати, не чекаючи закінчення війни.
"Неприйняття цього законопроєкту прирікає наших пенсіонерів на доволі низьке пенсійне утримання", – попереджала Третьякова.
В останньому на сьогодні меморандумі з Міжнародним валютним фондом повідомляється, що Україна розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної системи, але тільки тоді, коли для цього з'являться відповідні умови.
Верховна Рада також провалила законопроєкт №9569, яким пропонувалось передати адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Державної податкової служби до Пенсійного фонду з 2024 року. Його ухвалення за основу підтримали лише 210 депутатів, законопроєкт відхилений.
- 17 квітня 2024 у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи.
- Довоєнне опитування соціологічної компанії Gradus Research показало, що серед жителів міст із населенням понад 50 000 віком 18-60 років 38% респондентів не відкладають на пенсію, але планують це робити, а 31% – не відкладають та не планують.
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