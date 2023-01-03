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Кабмин возобновляет работу над пенсионной реформой: Война сделала ситуацию критической

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 18:12
Кабмин возобновляет работу над пенсионной реформой: Война сделала ситуацию критической - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров определил введение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов на 2023 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

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"Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической", – заявил премьер.

Накопительные пенсионные счета будут созданы для всех, кто работает. Деньги будут поступать туда из трех источников: вклад работодателя, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан.

Параллельно будет проходить реформа фондового рынка и рынка капиталов.

  • За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Его условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.
  • Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
Андрій Водяний
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пенсионная реформа кабмин Денис Шмыгаль накопительная пенсия
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