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Кабмин сделал шаг к внедрению накопительной пенсионной системы

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 15:09
Кабмин сделал шаг к внедрению накопительной пенсионной системы - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров вводит накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 9 декабря.

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"Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

В правительстве рассчитывают, что это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

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  • Ранее в Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
  • По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
  • Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

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Юрий Тарасовский
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