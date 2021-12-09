Кабмин сделал шаг к внедрению накопительной пенсионной системы

Кабинет министров вводит накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 9 декабря.

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"Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

В правительстве рассчитывают, что это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

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Ранее в Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.

По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

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Юрий Тарасовский

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