Почти треть украинцев не планируют откладывать на пенсию – опрос Gradus

Большинство жителей украинских городов не откладывают на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

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По данным опроса, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Также большинство опрошенных (53%), после выхода на пенсию планируют жить на пенсию от государства, 26% надеются на отложенные заранее деньги, жить на зарплату планируют 22% респондентов.

6% респондентов уже ушли на пенсию. Кроме пенсии от государства наиболее распространенными источниками дохода среди них являются зарплата (24%) и отложенные заранее деньги (15%).

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По данным ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Среди 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю.

По данным Минсоцполитики, в Украине работает 60 негосударственных пенсионных фондов, около 15 из них активно развиваются и пользуются доверием.

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Юрий Тарасовский

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