UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти треть украинцев не планируют откладывать на пенсию – опрос Gradus

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 16:09
Почти треть украинцев не планируют откладывать на пенсию – опрос Gradus - Фото
Фото: pixabay.com

Большинство жителей украинских городов не откладывают на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

По данным опроса, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Также большинство опрошенных (53%), после выхода на пенсию планируют жить на пенсию от государства, 26% надеются на отложенные заранее деньги, жить на зарплату планируют 22% респондентов.

6% респондентов уже ушли на пенсию. Кроме пенсии от государства наиболее распространенными источниками дохода среди них являются зарплата (24%) и отложенные заранее деньги (15%).

Читайте также: Вопрос на триллион: кому достанутся пенсионные накопления украинцев после реформы

  • По данным ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Среди 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю.
  • По данным Минсоцполитики, в Украине работает 60 негосударственных пенсионных фондов, около 15 из них активно развиваются и пользуются доверием.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пенсии накопительные пенсии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 