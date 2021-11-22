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Пенсионные накопления Украины – 0,1% от ВВП. Хуже только у Пакистана – ОЭСР

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 16:27
Пенсионные накопления Украины – 0,1% от ВВП. Хуже только у Пакистана – ОЭСР - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Такие данные приводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обновленном обзоре пенсионных накоплений в странах мира.

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Среди 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю. Худшее положение дел только в Пакистане.

В частности, оставили позади Украину такие африканские страны как Уганда, Зимбабве и Танзания.

Пенсионные накопления Украины – 0,1% от ВВП. Хуже только у Пакистана – ОЭСР

Самые большие в мире пенсионные накопления в Дании – 229% ВВП ($882 млрд). Накопления более 200% ВВП зафиксированы также в Нидерландах (213%) и Исландии (207%).

Семь стран мира имеют совокупные накопления более $1 трлн. Они владеют 90% общих пенсионных активов. У США – самый большой пенсионный рынок с активами в $35,5 млрд. Далее следуют Великобритания ($3,6 трлн), Канада ($3,1 трлн), Нидерланды ($2,1 трлн), Австралия ($1,8 трлн), Япония ($1,6 трлн.), Швейцария ($1,3 трлн.). Остальная 31 страна, входящая в ОЭСР, совместно владеет 9,5% пенсионных активов.

Пенсионные накопления Украины – 0,1% от ВВП. Хуже только у Пакистана – ОЭСР

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Юрий Тарасовский
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