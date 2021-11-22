Пенсионные накопления Украины – 0,1% от ВВП. Хуже только у Пакистана – ОЭСР

Суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Такие данные приводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обновленном обзоре пенсионных накоплений в странах мира.

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Среди 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю. Худшее положение дел только в Пакистане.

В частности, оставили позади Украину такие африканские страны как Уганда, Зимбабве и Танзания.

Самые большие в мире пенсионные накопления в Дании – 229% ВВП ($882 млрд). Накопления более 200% ВВП зафиксированы также в Нидерландах (213%) и Исландии (207%).

Семь стран мира имеют совокупные накопления более $1 трлн. Они владеют 90% общих пенсионных активов. У США – самый большой пенсионный рынок с активами в $35,5 млрд. Далее следуют Великобритания ($3,6 трлн), Канада ($3,1 трлн), Нидерланды ($2,1 трлн), Австралия ($1,8 трлн), Япония ($1,6 трлн.), Швейцария ($1,3 трлн.). Остальная 31 страна, входящая в ОЭСР, совместно владеет 9,5% пенсионных активов.

По данным Минсоцполитики, в Украине работает 60 негосударственных пенсионных фондов, около 15 из них активно развиваются и пользуются доверием.

В правительстве рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет в этом году. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.

Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

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Юрий Тарасовский

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