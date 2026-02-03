Украина завершила создание собственного "банка развития" – НУР

Минфин попытается повторить опыт немецкого KfW, который после Второй мировой войны стал системной опорой восстановления экономики

Фото: Depositphotos

Министерство финансов завершило преобразование Фонда развития предпринимательства в Национальное учреждение развития (НУР), утвердив его устав. Об этом сообщила его пресс-служба во вторник.

Национальное учреждение развития – это государственное неприбыльное финансовое учреждение с особым статусом, основной миссией которого является содействие экономическому и социальному развитию Украины, а также ее восстановлению.

Его деятельность сосредоточена на предоставлении финансовых услуг, таких как кредитование, предоставление кредитных гарантий и компенсация процентных ставок, но не напрямую, а по модели второго уровня – через банки и другие партнерские финансовые учреждения. Цель НУР – обеспечить доступ микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию и реализации государственных программ поддержки.

НУР не было создано с нуля, а стало результатом институциональной трансформации Фонда развития предпринимательства, который, в свою очередь, был создан на базе Немецко-украинского фонда.

Создание НУР ориентируется на мировую практику development banks и development institutions – в частности, на опыт немецкого KfW, который после Второй мировой войны стал системной опорой восстановления экономики.

НУР будет работать по похожему принципу: не будет соревноваться с коммерческими банками, а будет помогать там, где рынок не справляется, – брать на себя часть рисков и делать кредиты для важных направлений дешевле.