Украина завершила создание собственного "банка развития" – НУР
Министерство финансов завершило преобразование Фонда развития предпринимательства в Национальное учреждение развития (НУР), утвердив его устав. Об этом сообщила его пресс-служба во вторник.
Национальное учреждение развития – это государственное неприбыльное финансовое учреждение с особым статусом, основной миссией которого является содействие экономическому и социальному развитию Украины, а также ее восстановлению.
Его деятельность сосредоточена на предоставлении финансовых услуг, таких как кредитование, предоставление кредитных гарантий и компенсация процентных ставок, но не напрямую, а по модели второго уровня – через банки и другие партнерские финансовые учреждения. Цель НУР – обеспечить доступ микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию и реализации государственных программ поддержки.
НУР не было создано с нуля, а стало результатом институциональной трансформации Фонда развития предпринимательства, который, в свою очередь, был создан на базе Немецко-украинского фонда.
Создание НУР ориентируется на мировую практику development banks и development institutions – в частности, на опыт немецкого KfW, который после Второй мировой войны стал системной опорой восстановления экономики.
НУР будет работать по похожему принципу: не будет соревноваться с коммерческими банками, а будет помогать там, где рынок не справляется, – брать на себя часть рисков и делать кредиты для важных направлений дешевле.
- В апреле 2024 года правительство Германии сообщило, что поможет Украине создать аналог банка KfW.
