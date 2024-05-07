Украинский аналог банка KfW собираются назвать НУР: законопроект

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Группа депутатов Верховной Рады во главе с главой налогового комитета Данилом Гетманцевым во вторник, 7 мая, зарегистрировали пакет законопроектов о создании Национального учреждения развития – украинского аналога немецкого Кредитного учреждения для восстановления.

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НУР будет государственным специализированным учреждением со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления Украины. Оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, вынужденных переселенцев, а также проектов с высоким уровнем риска.

Кредитное учреждение для восстановления (KfW) – государственный банк правительства Федеративной Республики Германии, являющийся лидером среди банков Германии в содействии экономическому развитию Германии, Европы и мира. Сфера деятельности KfW – поддержка малого и среднего бизнеса; строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды; финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение и т.п.); экспортное и проектное финансирование; рефинансирование.

НУР получит доступ к средствам частных инвесторов для направления их на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки различными финансовыми инструментами преимущественно субъектам малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.

Законопроекты о создании НУР зарегистрированы в парламенте под №11238 и №11239.