Украинский аналог банка KfW собираются назвать НУР: законопроект
Группа депутатов Верховной Рады во главе с главой налогового комитета Данилом Гетманцевым во вторник, 7 мая, зарегистрировали пакет законопроектов о создании Национального учреждения развития – украинского аналога немецкого Кредитного учреждения для восстановления.
НУР будет государственным специализированным учреждением со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления Украины. Оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, вынужденных переселенцев, а также проектов с высоким уровнем риска.
НУР получит доступ к средствам частных инвесторов для направления их на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки различными финансовыми инструментами преимущественно субъектам малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.
Законопроекты о создании НУР зарегистрированы в парламенте под №11238 и №11239.
- В марте 2024 года стало известно, что в Люксембурге планируют зарегистрировать Фонд развития Украины (UDF), который должен увеличить инвестиционные возможности для частного капитала для участия в восстановлении Украины.
- В апреле правительство Германии сообщило, что поможет Украине создать аналог банка KfW.