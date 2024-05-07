Український аналог банку KfW збираються назвати НУР: законопроєкт

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Група депутатів Верховної Ради на чолі з головою податкового комітету Данилом Гетманцевим у вівторок, 7 травня, зареєстрували пакет законопроєктів про створення Національної установи розвитку – українського аналога німецької Кредитної установи для відбудови.

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НУР буде державною спеціалізованою установою зі спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення України. Вона має розв'язати проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, вимушених переселенців, а також проєктів з високим рівнем ризику.

Кредитна установа для відбудови (KfW) – державний банк уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків Німеччини у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу. Сфера діяльності KfW – підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергозаощадження, охорона навколишнього середовища; фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я тощо); експортне та проєктне фінансування; рефінансування.

НУР отримає доступ до коштів приватних інвесторів для спрямування їх на відбудову та розвиток української економіки, шляхом надання підтримки різними фінансовими інструментами переважно суб’єктам малого та середнього підприємництва, які потрапили у скрутне становище, але мають потенціал відновлення та розвитку.

Законопроєкти про створення НУР зареєстровані у парламенті під №11238 і №11239.