Украинский банк развития UDF зарегистрируют в Люксембурге

Филипп Хильдебранд (Фото: EPA / MICHAEL BUHOLZER)

Анонсированный в 2023 году Фонд развития Украины (UDF) планируется зарегистрировать в Люксембурге, его размер может достичь $15 млрд. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Филипп Хильдебранд, вице-президент инвестиционной компании BlackRock, сопровождающей создание фонда.

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UDF создается как национальное финансовое учреждение развития, которое дополнит другие международные институты и увеличит инвестиционные возможности для частного капитала для участия в восстановлении Украины.

По словам Хильдебранда, фонд рассчитывает в начале получить по крайней мере $500 млн от институциональных инвесторов и $2 млрд – от частных. В целом же он рассчитывает профинансировать как минимум $15 млрд на восстановление Украины.

Примером для UDF станет Кредитное учреждение для восстановления (KfW), созданный в 1948 году в рамках плана Маршалла немецкий государственный банк развития и созданный BlackRock в 2021 году фонд Climate Finance Partnership.

Приоритетными сферами UDF будут сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура и энергетика. Он уже рассмотрел 200 проектов и выбрал 20 из них. Параллельно с фондом будет существовать "учреждение подготовки проектов", которое будет искать новые идеи для инвестиций.

UDF должен начать работу по окончании боевых действий.