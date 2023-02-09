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Кабмин договаривается с JP Morgan об инвестициях. Подписали меморандум

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 14:25
Кабмин договаривается с JP Morgan об инвестициях. Подписали меморандум - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Крупнейший банковский холдинг США JP Morgan и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании по итогам встречи представителей банка с правительством Украины. Об этом сообщается на правительственном портале. 

На встрече премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста. По его словам, наиболее перспективные для инвестиций — энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры. 

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Шмыгаль также отметил, что правительство создает максимально благоприятное поле для инвестирования: отменяются лицензии и мешающие бизнесу разрешения, минимизируются требования к инвестпроектам со значительными инвестициями и тому подобное. 

"При Кабмине работает специальный офис UkraineInvest, который, несмотря на войну, прямо сейчас сопровождает 8 крупных проектов на общую сумму $1,35 млрд", — сказал премьер.

Среди прочего Украина работает над страхованием военных рисков и получением инвестиционных гарантий. Уже есть договоренности с Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) группы Всемирного банка. 

Накануне представители JP Morgan встретились с руководством НАК "Нафтогаз Украины", где обсуждали перспективы инвестиций в нефтегазовый сектор Украины. 

Читайте также: Делай что хочешь, но Украина должна победить. Интервью СЕО Метинвеста Юрием Рыженковым.

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кабмин jp morgan минэкономики инвестиции в Украину
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