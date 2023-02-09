Кабмин договаривается с JP Morgan об инвестициях. Подписали меморандум

Крупнейший банковский холдинг США JP Morgan и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании по итогам встречи представителей банка с правительством Украины. Об этом сообщается на правительственном портале.

На встрече премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста. По его словам, наиболее перспективные для инвестиций — энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

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Шмыгаль также отметил, что правительство создает максимально благоприятное поле для инвестирования: отменяются лицензии и мешающие бизнесу разрешения, минимизируются требования к инвестпроектам со значительными инвестициями и тому подобное.

"При Кабмине работает специальный офис UkraineInvest, который, несмотря на войну, прямо сейчас сопровождает 8 крупных проектов на общую сумму $1,35 млрд", — сказал премьер.

Среди прочего Украина работает над страхованием военных рисков и получением инвестиционных гарантий. Уже есть договоренности с Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) группы Всемирного банка.

Накануне представители JP Morgan встретились с руководством НАК "Нафтогаз Украины", где обсуждали перспективы инвестиций в нефтегазовый сектор Украины.

15 декабря 2022 года бизнес смягчил негативную оценку инвестклимата в Украине.

3 февраля Германия подготовила программу инвестиционных гарантий для немецкого бизнеса в Украине.

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