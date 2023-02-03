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Германия готовит программу инвестиционных гарантий для немецкого бизнеса в Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 16:34
Германия готовит программу инвестиционных гарантий для немецкого бизнеса в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Федеральное министерство экономики и климата Германии инициировало программу инвестиционных гарантий для немецких компаний в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.   

Программа гарантирования инвестиций направлена на долгосрочное смягчение рисков для немецких инвесторов, предотвращение или компенсацию потерь и облегчение получения финансирования для реализации инвестиционных проектов. 

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Программа покрывает такие риски, как война, экспроприация (национализация), трансферный риск и риск конвертации, риск нарушения договора.  

Для участия в программе необходимо внести одноразовый платеж (отсутствует для инвестиций до 5 млн евро и 0,5% для инвестиций свыше 5 млн евро) и делать ежегодные взносы, которые начисляются от суммы покрытия. 

Гарантии применяются к новым проектам и инвестициям, но в некоторых случаях могут покрывать недавно вложенные средства.  

Реализацию программы инвестиционных гарантий федеральное правительство поручило международной аудиторской компании PwC. Также планируется тесное сотрудничество между PwC и инвестиционной инициативой Advantage Ukraine. 

В Минэкономики напоминают, что правительством Украины уже достигнуты договоренности с агентством MIGA о реализации пилотного проекта по страхованию военных рисков. Инвесторы могут застраховать до 90% рисков и возместить свои потенциальные убытки. Планируется мобилизовать на этот проект до $1 млрд.  

Также объявила о готовности мобилизовать более $1 млрд для поддержки экономики Украины американская DFC. Кроме прямого кредитования, речь идет также о покрытии кредитных и военных рисков. Последний продукт уже доступен, однако требует привлечения дополнительного рефинансирования, над которым DFC уже работает. 

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Роман Бриль
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Германия гарантии инвестиции pwc немецкий бизнес минэкономики страхование инвестиций Advantage Ukraine
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