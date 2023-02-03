Германия готовит программу инвестиционных гарантий для немецкого бизнеса в Украине

Федеральное министерство экономики и климата Германии инициировало программу инвестиционных гарантий для немецких компаний в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа гарантирования инвестиций направлена на долгосрочное смягчение рисков для немецких инвесторов, предотвращение или компенсацию потерь и облегчение получения финансирования для реализации инвестиционных проектов.

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Программа покрывает такие риски, как война, экспроприация (национализация), трансферный риск и риск конвертации, риск нарушения договора.

Для участия в программе необходимо внести одноразовый платеж (отсутствует для инвестиций до 5 млн евро и 0,5% для инвестиций свыше 5 млн евро) и делать ежегодные взносы, которые начисляются от суммы покрытия.

Гарантии применяются к новым проектам и инвестициям, но в некоторых случаях могут покрывать недавно вложенные средства.

Реализацию программы инвестиционных гарантий федеральное правительство поручило международной аудиторской компании PwC. Также планируется тесное сотрудничество между PwC и инвестиционной инициативой Advantage Ukraine.

В Минэкономики напоминают, что правительством Украины уже достигнуты договоренности с агентством MIGA о реализации пилотного проекта по страхованию военных рисков. Инвесторы могут застраховать до 90% рисков и возместить свои потенциальные убытки. Планируется мобилизовать на этот проект до $1 млрд.

Также объявила о готовности мобилизовать более $1 млрд для поддержки экономики Украины американская DFC. Кроме прямого кредитования, речь идет также о покрытии кредитных и военных рисков. Последний продукт уже доступен, однако требует привлечения дополнительного рефинансирования, над которым DFC уже работает.

16 сентября 2022 года в Украине запустили механизм страхования инвестиций во время войны.

24 октября Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.

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Роман Бриль

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