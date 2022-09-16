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В Украине запускают механизм страхования инвестиций во время войны

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 12:28
В Украине запускают механизм страхования инвестиций во время войны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим группе Всемирного банка, запускают механизм страхования инвестиций во время войны. Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан, передает пресс-служба Минэкономики.

Первый пилотный проект будет запущен на $30 млн.

"Эта сумма уже выделена, и они готовы начинать сотрудничество с нами хоть сегодня. Сначала мы возьмем один инвестиционный проект и отработаем на нем все нюансы по предоставлению гарантий для иностранных инвесторов", — отметил Грибан.

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По его словам, в следующем году суммы на покрытие будут увеличены. Общий портфель MIGA составляет $24 млрд.

Ведомство ожидает, что после завершения структурирования трастового фонда Всемирного банка, в который планируется привлечь $17 млрд для восстановления Украины и стимулирования экономического развития, часть этой суммы будет направлена именно на страхование рисков инвесторов.

"Сейчас мы начнем с $30 млн, а уже от того, как мы реализуем этот пилотный проект, будет зависеть сумма выделенных средств на следующий год. Думаю, что сумма может быть увеличена где-то до $1 млрд в 2023 году или даже стать больше, если такой инструмент будет иметь спрос среди инвесторов. При этом объем страхового покрытия будет составлять не менее 90% от суммы инвестиции", – пояснил Грибан.

Наталія Софієнко
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