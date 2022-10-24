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Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций

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24.10.2022, 17:18
Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) из группы Всемирного банка выделило Украине $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии V украинско-немецкого экономического форума в Берлине, передает пресс-служба Кабмина.   

"У MIGA есть успешные кейсы в странах, где велись террористические действия. Агентство выделило Украине $30 млн на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Мы продолжим и будем наращивать эту работу со всеми страховыми агентствами Европы и мира", – подчеркнул Шмыгаль. 

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Украина также рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов. 

Шмыгаль отметил, что для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для быстрых инвестиций. Также правительством поданы изменения в закон об "инвестиционных нянях", расширяющих круг потенциальных инвесторов. 

"Преференции, касающиеся проектов от 20 млн евро, теперь будут распространяться на проекты от 12 млн евро. Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты", – уточнил премьер. 

Он добавил, что Украина сформировала широкое инвестиционное меню — более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более $400 млрд.  

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Роман Бриль
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