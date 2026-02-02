В январе в госбюджет поступило на 8,2% меньше налогов, чем было запланировано
В январе госбюджет недополучил 8,2% налогов и сборов, которые контролирует Государственная налоговая служба. Об этом сообщила и. о. руководителя ГНС Леся Карнаух.
По словам Карнаух, в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, которые контролирует ГНС.
"В январе возмещена наибольшая сумма НДС – 24,3 млрд грн. В прошлом году ежемесячное возмещение составляло в среднем 15 млрд грн. В целом уплата НДС составила 58,9 млрд грн", – сообщила она.
Также в январе было уплачено:
- налога на доходы физических лиц – 29,2 млрд грн;
- налога на прибыль предприятий – 3,3 млрд грн;
- акцизного налога (с произведенных и ввезенных товаров) – 7,3 млрд грн;
- рентных платежей – 4,1 млрд грн;
- другие поступления составили 0,9 млрд грн.
"К сожалению, военная агрессия россиян не могла не сказаться на объемах уплаченных налогов. Негативные последствия уже ощутимы в ряде базовых отраслей", – написала она.
- Нацбанк Украины снизил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,8% из-за российских атак на украинскую энергетику.
