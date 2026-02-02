В январе в госбюджет поступило на 8,2% меньше налогов, чем было запланировано

В общий фонд госбюджета в январе поступило 79,4 млрд грн налогов и сборов, которые контролирует ГНС

В январе госбюджет недополучил 8,2% налогов и сборов, которые контролирует Государственная налоговая служба. Об этом сообщила и. о. руководителя ГНС Леся Карнаух.

По словам Карнаух, в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, которые контролирует ГНС.

"В январе возмещена наибольшая сумма НДС – 24,3 млрд грн. В прошлом году ежемесячное возмещение составляло в среднем 15 млрд грн. В целом уплата НДС составила 58,9 млрд грн", – сообщила она.

Также в январе было уплачено:

налога на доходы физических лиц – 29,2 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 3,3 млрд грн;

акцизного налога (с произведенных и ввезенных товаров) – 7,3 млрд грн;

рентных платежей – 4,1 млрд грн;

другие поступления составили 0,9 млрд грн.

"К сожалению, военная агрессия россиян не могла не сказаться на объемах уплаченных налогов. Негативные последствия уже ощутимы в ряде базовых отраслей", – написала она.